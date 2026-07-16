Вэнс вывел из себя секретную службу США

MS Now: Вэнс вывел из себя агентов секретной службы США запросами на новые вертолеты

Секретная служба США оказалась недовольна частыми заявками американского вице-президента Джей Ди Вэнса на эксплуатацию военных вертолетов в личных нуждах и для семьи. Такие данные приводит издание MS Now со ссылкой на источники.

По словам собеседников СМИ, секретные агенты уже «сыты по горло» частыми изменениями расписания семьи Вэнса, которые случаются в последнюю минуту. Из-за этого сотрудникам приходится отменять планы на выходные, заниматься экстренным планированием безопасности. Кроме того, такие из-за таких перемен растут расходы.