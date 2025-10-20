Морпехи США устроили показательные стрельбы ради вице-президента. Один из снарядов разорвался прямо над машиной его кортежа

Axios: Над кортежем вице-президента США Вэнса взорвался 155-миллиметровый снаряд

Артиллерийский снаряд взорвался над машиной полиции, которая контролировала безопасность в Калифорнии во время показательных стрельб, устроенных в субботу, 18 октября, к приезду вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Калифорнийский дорожный патруль (CHP) сообщил, что 155-миллиметровый снаряд разорвался над автомагистралью I-5. Обошлось без пострадавших. Согласно отчету патруля, один из офицеров описал звук, похожий на удары гальки по его мотоциклу, а двое других видели, как осколок размером около пяти сантиметров попал в капот патрульной машины. Металлические осколки были также найдены на дороге. Дорожный патруль после этого принял решение остановить движение на время учений.

Трасса I-5 в Калифорнии Фото: Mike Blake / Reuters

В CHP назвали ситуацию «необычной и тревожной». «Крайне редко учения с боевой стрельбой или взрывными работами проводятся на действующей автостраде», — отметил начальник пограничного отдела CHP Тони Коронадо. Полиция после инцидента сообщила о нем морской пехоте, которая затем отменила новые залпы боевыми снарядами в сторону шоссе.

Губернатор Калифорнии назвал учения абсурдной демонстрацией силы

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом после инцидента покритиковал Белый дом из-за стрельб. «Мы любим наших морских пехотинцев и в неоплатном долгу перед Кэмп-Пендлтоном, но в следующий раз вице-президенту и Белому дому не следует так безрассудно относиться к жизням людей ради своих тщеславных проектов», — заявил он.

Отмечается, что он также изначально возражал против плана стрельбы над автомагистралью, несмотря на указания военных, которые заявляли, что трасса между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, которой ежедневно пользуются около 80 000 человек, безопасна для движения. «Это совершенно абсурдная демонстрация силы, которая может подвергнуть жителей Калифорнии прямой опасности», — считал он.

Подполковник Линдси Пирек, представительница базы в Кэмп-Пендлтоне, заявила, что начато расследование ЧП. Представитель Вэнса же отказался от комментариев для The New York Times, призвав обращаться именно к морпехам.

Вице-президент приехал на празднование юбилея Корпуса морпехов

Вэнс приезжал на базу Кэмп-Пендлтон в Калифорнии по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты США. Стрельбы были частью масштабных учений, посвященных юбилейной дате, в которых принял участие также и министр обороны Пит Хегсет. Вэнс выступил перед сотнями морских пехотинцев.

Фото: Mike Blake / Reuters

Отмечается, что в ходе стрельб «взрывы сотрясали пляж Ред-Бич» (подчеркивается, что эта полоса береговой линии регулярно используется военными и закрыта для посещения), а над шоссе проносились артиллерийские снаряды.

В учениях также задействовали девять военных кораблей и вертолеты, а морские пехотинцы продемонстрировали высадку десанта на берег. Вэнс наблюдал за происходящим на экране. Учения были сняты Белым домом для специального телешоу, которое выйдет в эфир 9 ноября.