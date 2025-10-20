Мир
08:40, 20 октября 2025Мир

Над кортежем вице-президента США взорвался снаряд

Axios: Над кортежем вице-президента Вэнса разорвался 155-миллиметровый снаряд
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

В штате Калифорния над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса преждевреммено разорвался 155-миллиметровый снаряд, выпущенный во время показательных стрельб по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне. Об этом сообщает Axios.

«В субботнем инциденте, произошедшем во время показательных боевых стрельб на военной базе на окраине округа Сан-Диего, никто не пострадал. Поврежден автомобиль патрульной службы», — сказано в сообщении.

После инцидента запуск дополнительных боевых снарядов был отменен. При этом учения проходили в непосредственной близости от оживленной автомагистрали Interstate-5 , соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал идею проведения подобных учений вблизи трассы. «В следующий раз вице-президенту и Белому дому стоило бы проявить больше ответственности и не подвергать жизни людей риску ради сомнительных демонстраций силы», — заявил он.

Ранее вице-президент Вэнс опубликовал видеоролик, сгенерированный при помощи технологий искусственного интеллекта. На нем американский лидер Дональд Трамп изображен в облачении короля.

