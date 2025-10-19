Вэнс опубликовал видео с Трампом в короне и преклонившими колени демократами

Вэнс выложил ИИ-видео с Трампом в короне на фоне протестов с лозунгом No Kings

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал видеоролик, сгенерированный при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). На нем американский лидер Дональд Трамп изображен в облачении короля, видео выложено в блоге Вэнса в BlueSky на фоне общенациональных протестов под лозунгом No Kings («Нет королям»).

На кадрах, сгенерированных нейросетью, глава Белого дома надевает корону и мантию, затем достает меч, а кульминацией ролика стала сцена, в которой представители демократической партии преклоняют перед ним колени. Среди них — экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Ранее сообщалось, что антиправительственные протесты No Kings («Нет королям») в Нью-Йорке собрали более 100 тысяч человек, митинги проходят и в других городах США. Согласно анонсу, участники протеста «собрались, чтобы напомнить Трампу и его дружкам: в Америке нет королей». Активисты обвинили главу Белого дома в создании тайной полиции, попытке сфальсифицировать результаты промежуточных выборов и бросить вызов Конгрессу и судам.