Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:46, 19 октября 2025Мир

Вэнс опубликовал видео с Трампом в короне и преклонившими колени демократами

Вэнс выложил ИИ-видео с Трампом в короне на фоне протестов с лозунгом No Kings
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал видеоролик, сгенерированный при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). На нем американский лидер Дональд Трамп изображен в облачении короля, видео выложено в блоге Вэнса в BlueSky на фоне общенациональных протестов под лозунгом No Kings («Нет королям»).

На кадрах, сгенерированных нейросетью, глава Белого дома надевает корону и мантию, затем достает меч, а кульминацией ролика стала сцена, в которой представители демократической партии преклоняют перед ним колени. Среди них — экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Ранее сообщалось, что антиправительственные протесты No Kings («Нет королям») в Нью-Йорке собрали более 100 тысяч человек, митинги проходят и в других городах США. Согласно анонсу, участники протеста «собрались, чтобы напомнить Трампу и его дружкам: в Америке нет королей». Активисты обвинили главу Белого дома в создании тайной полиции, попытке сфальсифицировать результаты промежуточных выборов и бросить вызов Конгрессу и судам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    Военная помощь европейских стран Киеву сохратилась более чем вдвое

    На Западе указали на изменение тона Мерца после визита Зеленского в США

    В Госдуме захотели ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств

    Экс-советник Кучмы рассказал об ожидающей Зеленского беде

    Россиянам напомнили срок действия дачной амнистии

    Пассажирский самолет столкнулся с метеоритом

    Вэнс опубликовал видео с Трампом в короне и преклонившими колени демократами

    Названа возглавившая воинский контингент для Газы страна

    США и Украина создали дрон с дальностью до 1600 км

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости