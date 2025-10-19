Более 100 тысяч человек собрали митинги в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка заявила, что протесты собрали более 100 тысяч человек

Антиправительственные протесты No Kings («Нет королям») в Нью-Йорке собрали более 100 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

Уточняется, что большинство протестующих уже разошлись. Правоохранители подчеркнули, что обошлось без задержаний.

Ранее стало известно, что 18 октября акция протеста против политики президента США Дональда Трампа No Kings началась в Вашингтоне. Обстановка оставалась спокойной, среди участников люди всех возрастов, от детей до пожилых.

Анонсируя акцию, организаторы утверждали, что 18 октября участники протеста «соберутся в городах, чтобы напомнить Трампу, его дружкам и тем, кто ищет надежды в сторонке: в Америке нет королей». Тогда они обвинили президента США в том, что тот создает тайную полицию, пытается сфальсифицировать результаты промежуточных выборов и бросает вызов Конгрессу и судам.