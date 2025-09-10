Мир
02:28, 10 сентября 2025Мир

В США пройдет акция протеста против политики Трампа

В США в октябре пройдет акция протеста против политики Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

В Соединенных Штатах 18 октября пройдет акция протеста под названием «Нет королям» против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили организаторы митинга, пишет РИА Новости.

«Трамп наращивает усилия — создает тайную полицию, отправляет военных на наши улицы, пытается сфальсифицировать результаты промежуточных выборов и бросает вызов Конгрессу и судам», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, 18 октября участники протеста «соберутся в городах, чтобы напомнить Трампу, его дружкам и тем, кто ищет надежды в сторонке: в Америке нет королей».

Впервые эта акция прошла в разных городах США 14 июня, в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпав с 79-м днем рождения Трампа.

Ранее глава Белого дома заявил, что подумает над возможностью баллотироваться в 2028 году на третий срок. Он добавил, что его лозунгом стала бы фраза: «Трамп-2028: сведем левых с ума».

В июне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал американцев противостоять президенту Дональду Трампу и его политике. По его словам, Трамп хочет, чтобы рядовые граждане Штатов «молчали».

