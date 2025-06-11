Губернатор Калифорнии призвал американцев противостоять Трампу

Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал американцев противостоять политике Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять президенту Дональду Трампу и его политике. Об этом он заявил в своем обращении.

По его словам, Трамп хочет, чтобы американцы «молчали». Политик отметил, что Калифорния может стать первым штатом на пути Трампа, но на этом все не закончится.

«Не поддавайтесь ему. Другие штаты — следующие. Демократия — следующая. Демократия подвергается нападкам на наших глазах. Этот момент, которого мы боялись, настал», — сказал Ньюсом.

Ранее глава Калифорнии выступил против решения Трампа о вводе войск в Лос-Анджелес и подал иск в суд. «Я только что подал экстренное ходатайство о блокировании незаконного размещения Трампом морской пехоты и национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Суды должны немедленно заблокировать эти незаконные действия», — написал он.