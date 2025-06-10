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23:55, 10 июня 2025Мир

Губернатор Калифорнии выступил против решения Трампа о вводе войск в Лос-Анджелес

Губернатор Калифорнии Ньюсом подал иск против ввода военных в Лос-Анджелес
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в США

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом выступил против решения президента США Дональда Трампа о вводе войск в Лос-Анджелес и подал иск в суд. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Я только что подал экстренное ходатайство о блокировании незаконного размещения Трампом морской пехоты и национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Суды должны немедленно заблокировать эти незаконные действия», — написал он.

Ньюсом обвинил Трампа в том, что тот настраивает американских военных против граждан США, а также назвал его действия угрозой для демократии.

Ранее глава Калифорнии сообщил, что Трамп решил направить в Лос-Анджелес еще две тысячи солдат Нацгвардии для разгона протестов против рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). «Это не вопрос общественной безопасности. Это потакание опасному эго президента», — заявил Ньюсом.

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