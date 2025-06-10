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03:20, 10 июня 2025Мир

Трамп решил удвоить количество солдат Нацгвардии в Лос-Анджелесе после критики губернатора

Ньюсом: Трамп решил удвоить количество Нацгвардии в Лос-Анджелесе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил направить в Лос-Анджелес еще две тысячи солдат Нацгвардии для разгона протестов против рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Об этом рассказал в соцсети X губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом.

Тем самым, он удвоил количество нацгвардеев. До этого Трамп распорядился направить две тысячи солдат. По словам Ньюсома, из них развернуты лишь 300 человек, «остальные сидят, неиспользуемые, в федеральных зданиях без приказов», а также без еды и воды. «Это не вопрос общественной безопасности. Это потакание опасному эго президента», — заявил губернатор.

Ранее Ньюсом показал фотографии спящих на полу солдат Национальной гвардии, введенных Трампом в его штат. Он назвал обращение американского лидера к военным «позорищем». Губернатор заявил, что войска прибыли без федерального финансирования на еду, воду, топливо, снаряжение или жилье.

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