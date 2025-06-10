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00:10, 10 июня 2025Мир

Губернатор Калифорнии показал спящих на полу солдат Нацгвардии США и раскритиковал Трампа

Губернатор Калифорнии Ньюсом показал спящих на полу солдат Нацгвардии США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @GavinNewsom

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом в соцсети X показал фотографии спящих на полу солдат Национальной гвардии, введенных президентом США Дональдом Трампом в его штат.

«Вот как Дональд Трамп обращается со своими войсками. Позорище», — раскритиковал чиновник главу Белого дома.

Ньюсом заявил, что войска прибыли без федерального финансирования на еду, воду, топливо, снаряжение или жилье. «Вот они — вынуждены спать на полу, наваленные друг на друга. Если кто-то и относится к нашим войскам неуважительно, так это вы», — обратился он к президенту.

Ранее губернатор Калифорнии заявил, что подаст в суд на Трампа из-за развертывания Нацгвардии США в Лос-Анджелесе. По его словам, подобные шаги со стороны президента должны согласовываться с губернаторами штатов, однако Трамп этого не сделал.

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