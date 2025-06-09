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08:13, 9 июня 2025Мир

Губернатор Калифорнии подаст в суд на Трампа

Глава Калифорнии Ньюсом подаст в суд на Трампа из-за развертывания Нацгвардии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за развертывания Нацгвардии США в Лос-Анджелесе. С таким заявлением он выступил в интервью MSNBC.

«Он подливает масла в огонь с тех пор, как объявил, что берет на себя руководство Национальной гвардией — незаконный акт, безнравственный акт, неконституционный акт. И мы собираемся проверить эту теорию завтра с помощью судебного иска», — отметил Ньюсом.

Глава американского штата добавил, что Трамп «зажег пресловутую спичку» решением о развертывании Нацгвардии в Лос-Анджелесе. По словам главы штата, подобные шаги со стороны президента должны согласовываться с губернаторами штатов, однако Трамп этого не сделал.

Ранее Ньюсом потребовал от министра обороны США Пита Хегсета отменить решение о развертывании национальной гвардии.

8 июня Вооруженные силы США подтвердили размещение Нацгвардии в Лос-Анджелесе из-за протестов против миграционной политики главы Белого дома Дональда Трампа.

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