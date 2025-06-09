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04:10, 9 июня 2025Мир

Губернатор Калифорнии призвал Пентагон отменить развертывание Нацгвардии

Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал Пентагон отменить развертывание Нацгвардии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Гэвин Ньюсом

Гэвин Ньюсом. Фото: Daniel Cole / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от министра обороны США отменить решение о развертывании национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Об этом он написал в социальной сети X.

Ньюсом призвал Пентагон вернуть контроль над войсками штату. «У нас не было проблем, пока не вмешался [президент США Дональд] Трамп», — отметил он. Губернатор Калифорнии считает, что такое решение федеральных властей может «серьезно обострить ситуацию».

Ранее Трамп заявил, что поручил министрам внутренней безопасности и обороны, а также генпрокурору Пэм Бонди принять все необходимые меры «для освобождения Лос-Анджелеса от нашествия мигрантов» и положить конец беспорядкам.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.

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