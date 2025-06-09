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02:03, 9 июня 2025Мир

Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес «от нашествия мигрантов»

Трамп заявил, что освободит Лос-Анджелес «от нашествия мигрантов»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес «от нашествия мигрантов». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам политика, «некогда великий американский город» был захвачен нелегальными иммигрантами. «Сейчас жестокие, мятежные толпы нападают на наших федеральных агентов, пытаясь помешать операциям по депортации, но эти незаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость», — написал глава Белого дома.

Трамп отметил, что поручил министрам внутренней безопасности и обороны, а также генпрокурору Пэм Бонди принять все необходимые меры «для освобождения Лос-Анджелеса от нашествия мигрантов» и положить конец беспорядкам.

Ранее армия Соединенных Штатов подтвердила размещение Нацгвардии в Лос-Анджелесе из-за протестов против миграционной политики Дональда Трампа. Как уточнялось, в настоящее время в городе размещено около 300 солдат в трех разных локациях и окрестностях города.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.

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