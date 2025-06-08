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23:42, 8 июня 2025Мир

Армия США подтвердила размещение сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Армия США подтвердила размещение сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе из-за протестов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты в США

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Армия Соединенных Штатов подтвердила размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе из-за протестов против миграционной политики главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Северное командование ВС США в социальной сети X.

В настоящее время в Лос-Анджелесе размещено около 300 солдат в трех разных локациях и окрестностях города.

Ранее Трамп подписал меморандум о вводе 2000 военнослужащих Национальной гвардии для разгона протестов в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение американского лидера «целенаправленно провокационным».

До этого в Лос-Анджелесе состоялись рейды с целью выявления нелегальных мигрантов. Город охватили беспорядки, протестующие начали стычки с полицией. Представитель Белого дома счел происходящее мятежом.

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