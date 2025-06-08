В Калифорнии назвали решение Трампа о вводе войск в штат провокационным

Губернатор Калифорнии Ньюсом выступил против решения Трампа ввести войска в штат

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о вводе двух тысяч военнослужащих национальной гвардии для разгона протестов в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение Трампа о решении ввести войска нацгвардии в штат «целенаправленно провокационным». По его словам, местные правоохранительные органы контролируют ситуацию, а федеральные власти просто создают спектакль.

Белый дом оправдывает развертывание войск необходимостью «пресечь беззаконие» и «остановить вторжение нелегальных преступников». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что демократы Калифорнии «полностью пренебрегли обязанностью защищать граждан». При этом, по данным полиции Лос-Анджелеса, протесты в субботу оставались мирными.

В пригороде Парамаунт для разгона демонстрантов применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека были арестованы. Протесты вспыхнули после задержания 44 мигрантов в ходе рейдов иммиграционной службы.

Официальные источники в правоохранительных органах называют развертывание нацгвардии чрезмерной мерой, которая может дать обратный эффект. Это первое с 1992 года принудительное направление войск в Лос-Анджелес без запроса властей штата.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел запрет на ношение масок во время акций протеста. Об этой мере, принятой на фоне массовых беспорядков в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, политик написал в соцсети Truth Social.