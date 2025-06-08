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11:11, 8 июня 2025Мир

В США протестующим запретят носить маски

Трамп ввел запрет на ношение масок во время акций протеста
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на ношение масок во время акций протеста. О данное мере, принятой на фоне массовых беспорядков в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, политик написал в соцсети Truth Social.

«Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?» — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что намерен отправить две тысячи бойцов Нацгвардии для разгона протестов в Калифорнии. Местные власти выразили недовольство в связи с подобным решением, подчеркнув, что прибытие военных лишь усугубит текущую ситуацию и спровоцирует новые беспорядки.

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