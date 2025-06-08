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05:57, 8 июня 2025Мир

Трамп направит солдат Нацгвардии для разгона протестов в Калифорнии

Трамп отправит две тысячи военных Нацгвардии на фоне протестов в Лос-Анджелесе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп подписал меморандум о размещении 2000 солдат Национальной гвардии для борьбы с беззаконием на фоне протестов, разгоревшихся в Калифорнии против высылки нелегалов. Об этом сообщает ABC-7 NEWS со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Тем временем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что мобилизация войск Нацгвардии «носит целенаправленный подстрекательный характер», что в свою очередь только усилит напряженность. Глава штата отметил, что необходимости в силовом подкреплении местной полиции нет.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялись рейды с целью выявления нелегальных мигрантов. Город охватили беспорядки, протестующие начали стычки с полицией. Представитель Белого дома счел происходящее мятежом.

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