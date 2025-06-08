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05:21, 8 июня 2025Мир

В Белом доме высказались о протестах против высылки нелегалов в Лос-Анджелесе

Белый дом счел мятежом протесты против высылки нелегалов в Лос-Анджелесе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Протесты против высылки нелегальных иммигрантов в Лос-Анджелесе в Калифорнии являются мятежом. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал видео, на котором комментируя видеозапись, на кадрах которой видно, как протестующие окружили центр содержания мигрантов, задержанных сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Кроме того, Миллер высказался о заявление главы полицейского управления Лос-Анджелеса Джима Макдоннела, который сообщил, что его подчиненные не будут «участвовать или помогать в осуществлении массовой депортации». Миллер счел, что Макдоннел «встал на сторону захватчиков, а не граждан».

Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе. Задержания нелегальных мигрантов закончились стычками протестующих, среди которых оказались и должностные лица, с полицейскими.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам 12 стран. В список вошли Афганистан, Мьянма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. В Белом доме отметили, что эти государства «представляют очень высокий риск для США».

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