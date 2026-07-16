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06:57, 16 июля 2026Бывший СССР

Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала главную проблему правительства Украины

Мендель заявила, что правительству Украины не достает реальной работоспособности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Главная проблема украинского правительства заключается в том, что ему недостает реальной работоспособности. К такому выводу пришлла бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Так она прокомментировала предстоящие перестановки в Киеве.

«Настоящая проблема заключается в том, что правительству недостает реальной работоспособности институтов, — то, что все эксперты громко отрицают», — подчеркнула Мендель.

Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко 12 июля. Впоследствии он называл председателя правления «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком для работы на этой должности.

Также высказывалось мнение, что Владимир Зеленский пытается «выпустить пар» отставкой премьер-министра страны Юлии Свириденко и предстоящими перестановками в правительстве.

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