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18:43, 13 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В действиях Зеленского увидели попытку «выпустить пар»

Политолог Безпалько: Зеленский пытается выпустить пар перестановками в правительстве
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается «выпустить пар» отставкой премьер-министра страны Юлии Свириденко и предстоящими перестановками в правительстве. С таким предположением в беседе с «Лентой.ру» выступил политолог Богдан Безпалько.

По его мнению, Зеленский попытается канализировать негативные настроения в украинском обществе, связанные с экономической ситуацией в стране и насильственной мобилизацией в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Политолог добавил, что действия политика обусловлены целым комплексом причин, в частности, коррупционными скандалами с участием его бизнес-партнера Тимура Миндича, а также бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака.

«Зеленский скажет: "Вы спрашиваете, что я делаю — вот я отправил правительство в отставку в полном составе"», — предположил эксперт.

По словам Безпалько, на мотивацию населения Украины и военнослужащих ВСУ могут повлиять заявления европейских лидеров о перспективах продолжения помощи Киеву, а также успехи Вооруженных сил (ВС) России на фронте. Он отметил, что украинское руководство не может отрицать продвижение российских военных.

Ранее издание «Украинская правда» заявило со ссылкой на источники, что в ОП пришли к выводу о невозможности проведения президентских выборов на Украине ближайшей осенью. По их словам, стране теперь следует готовиться к «самой тяжелой зиме за все время».

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