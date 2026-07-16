Жители Латвии поразили знанием русской классики

Историк Зельче: Пушкин и Чехов лучше известны латышам, чем местные писатели

Доктор исторических наук и руководитель магистерской программы по коммуникационным наукам Латвийского университета Вита Зельче в эфире программы «Пресс-клуб» на телеканале TV24 заявила, что писатели Александр Пушкин и Антон Чехов пользуются в Латвии большей узнаваемостью, чем многие латвийские деятели культуры.

Она отметила, что Пушкин известнее латышам, чем композитор Раймонд Паулс или фольклорист Кришьянис Барон. Аналогичная ситуация, по ее словам, складывается и с Антоном Чеховым и Федором Достоевским, которые опережают в узнаваемости поэтов Иманта Зиедониса и Ояра Вациетиса.

Ученая призналась, что результаты опроса о знании гражданами деятелей культуры стали для нее поразительными. По ее мнению, они свидетельствуют о том, что Латвия по-прежнему находится под сильным влиянием русской культуры.

Зельче также отметила, что лучше всего с русскими классиками знакомо старшее поколение и люди с высшим образованием, однако даже среди молодежи знание Пушкина оказалось выше, чем среди их русских сверстников. Она подчеркнула, что это говорит о глубокой укорененности русской культуры в сознании латышей.

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