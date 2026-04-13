В Латвии захотели демонтировать Вечный огонь

Экс-депутат Думы Даугавпилса Зайцев: Власти могут демонтировать Вечный огонь

Власти латвийского Даугавпилса могут демонтировать Вечный огонь. Об этом заявил бывший депутат местной Думы Юрий Зайцев, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

По словам политика, территория вокруг памятника оцеплена. Кроме того, шкаф с газовыми баллонами оказался завален на бок.

«Это попытка снести памятник и подготовиться к 9 Мая — так, чтобы никто не положил сюда цветы», — подчеркнул бывший депутат.

В марте Латвию покинул активист Александр Жгун, который боролся со сносом памятников времен СССР.

