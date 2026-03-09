Борец со сносом советских памятников сбежал из Латвии

Борец со сносом советских памятников активист Жгун сбежал из Латвии в Россию

Латвию покинул активист Александр Жгун, который боролся со сносом памятников времен СССР. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист Алексей Стефанов.

По словам журналиста, Жгун успешно сбежал из Латвии, где ему по политическому делу грозил срок вплоть до пожизненного заключения. Активист прибыл в Псков и расположился в центре размещения беженцев. Стефанов подчеркнул, что Александра Жгуна могли обвинить в создании политической ОПГ.

Александр Стефанов процитировал Жгуна, который заявил, что добиваться правды и доказывать свою невиновность в латвийском суде он не захотел. «Сказав дома, что я поехал на рыбалку, в последний раз с болью в сердце переступил порог дома, закрыл за собой дверь и ушел», — рассказал борец со сном советских памятников. Уже будучи в России он написал жене сообщение, что не вернется.

«Уверен, что сейчас злые языки начнут мусолить — предатель, трус, сбежал, значит, признал вину. Воля ваша, Бог им судья», — заключил Жгун.

Ранее блогер Артемий Лебедев назвал власти Латвии «жалкими чмошными утырками» после того, как ученого Андрея Ланькова задержали во время лекции о Северной Корее в Риге и выдворили из страны. Также Лебедев назвал Ланькова потрясающим лектором и призвал послушать его выступления.