Артемий Лебедев назвал власти европейской страны «жалкими чмошными утырками»

Лебедев назвал «утырками» власти Латвии после задержания корееведа Ланькова

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал власти Латвии после того, как российского ученого Андрея Ланькова задержали во время лекции о Северной Корее в Риге и выдворили из страны. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал власти страны «утырками».

Лебедев отметил, что лектора задержали во время выступления о КНДР, так как он не высказывается об этой стране однозначно негативно и не озвучивает стереотипное мнение о Северной Корее как о тоталитарной неразвитой стране. «Люди хотят, чтобы он пришел и сказал какую-нибудь гадость, а он гадостей не говорит. У латышей от этого случился инсульт жопы. (...) Власти Латвии — жалкие чмошные утырки», — порассуждал дизайнер.

Блогер также назвал Ланькова потрясающим лектором и призвал послушать его выступления, посвященные Северной Корее.

О том, что Ланькова задержали в Латвии, стало известно 25 февраля. Отмечалось, что правоохранители прервали его лекцию «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». Позднее стало известно, что ученого выдворили из страны.

Ланьков — известный российский кореевед, специализирующийся на изучении КНДР. С 2004 года он работает в университете Кукмин в Южной Корее. Ученый имеет российское и австралийское гражданство.