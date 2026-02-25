Реклама

В Латвии во время лекции задержали российского ученого

В Латвии во время лекции задержали российского корееведа Андрея Ланькова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Риге сотрудники латвийской полиции задержали российского ученого, профессора Университета Кукмин Андрея Ланькова. Об этом сообщает Delfi.

По данным издания, это произошло во время его лекции под названием «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». По словам очевидцев, на лекцию приехало две полицейских машины.

Андрей Ланьков является одним из ведущих российских корееведов. В 1990-х ученый работал в Южной Корее и Австралии, с 2004 года преподает в Сеуле.

Ранее шведская полиция безопасности (SÄPO) задержала россиянина по запросу США. Гражданин РФ оказался в международном розыске после того, как в Соединенных Штатах суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.

