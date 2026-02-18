Реклама

05:20, 18 февраля 2026Мир

Россиянина задержали в Европе по запросу США

TV4: В Швеции задержали россиянина, его подозревают в нарушении санкций США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Швецкая полиция безопасности SÄPO) задержала россиянина по запросу США. Его подозревают в нарушении санкций, передает телеканал TV4.

Гражданин РФ оказался в международном розыске после того, как в Соединенных Штатах суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. SÄPO удалось задержать его в декабре в Стокгольме. Уточняется, что он мог нарушить санкционные ограничения в период с 2022 по 2023 год.

В настоящий момент Вашингтон требует экстрадиции россиянина. Прокуратура и SÄPO не дают никаких комментариев по делу. «Поскольку SÄPO оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, мы не можем вдаваться в подробности», — аргументировал такую позицию пресс-секретарь ведомства Юнатан Свенссон.

Ранее в США задержали «неуловимого деда» из России. Речь идет о Вячеславе Михайлове, который получил такое прозвоще за способность избегать наказания благодаря деньгам.

