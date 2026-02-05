«Неуловимого деда» из России задержали в США

Россиянина Михайлова задержали во Флориде за драку

В США задержали 71-летнего россиянина Вячеслава Михайлова по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью местному пенсионеру в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей.

Согласно протоколу полиции, происшествие случилось у магазина «Матрешка» в городе Санни-Айлс-Бич в штате Флорида. Между Михайловым и 79-летним мужчиной во время парковки машины возник конфликт, в результате которого Михайлов несколько раз толкнул пенсионера. Гражданина России взяли под стражу и доставили в изолятор. Суд постановил оставить Михайлова под арестом без права освобождения под залог.

По данным Telegram-канала Shot, россиянин проживает возле пляжа Голден-бич и известен своим конфликтным характером. Местные жители прозвали Михайлова «Неуловимым дедом» за способность избегать наказания благодаря деньгам.

Ранее в Великобритании мужчина угнал бульдозер и устроил погром в городе Стаффорд, графство Стаффордшир. 41-летний британец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал со стройки 24-тонный бульдозер и отправился кататься по городу.