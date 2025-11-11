Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:24, 11 ноября 2025Из жизни

Мужчина угнал 24-тонный бульдозер и устроил ночной погром в городе

Daily Star: Британец угнал 24-тонный бульдозер и устроил погром в Стаффорде
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Paopano / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчина угнал бульдозер и устроил погром в городе Стаффорд, графство Стаффордшир. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел ночью в субботу, 8 ноября. 41-летний британец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал со стройки 24-тонный бульдозер и отправился кататься по городу. По дороге он задевал автомобили, скамейки и разбивал дорожное покрытие. Полицейским удалось остановить дебошира, только поставив на его пути почтовый фургон.

«Когда мы вышли на улицу, сначала казалось, что полицейские остановили почтовый фургон, но потом мы поняли, что за рулем сотрудник. Машину использовали, чтобы перекрыть дорогу. Они кричали нам, чтобы мы не подходили, и что приближается бульдозер, — рассказала очевидица. — Бульдозер легко проехал сквозь грузовик. В это невозможно было поверить. Количество полицейских было просто невероятным».

Материалы по теме:
Последний фестиваль голых мужчин, неделя толстого медведя и конкурс внутренней красоты. То, что все пропустили в 2024 году. А зря!
Последний фестиваль голых мужчин, неделя толстого медведя и конкурс внутренней красоты.То, что все пропустили в 2024 году. А зря!
24 декабря 2024
20 лет назад американец разозлился на власти и снес бульдозером половину города. Почему за это его считают героем?
20 лет назад американец разозлился на власти и снес бульдозером половину города. Почему за это его считают героем?
4 июня 2024

В итоге пьяного мужчину удалось задержать. Он арестован до завершения расследования. Как пишет Daily Star, дебоширу грозит длительный срок.

Ранее сообщалось, что в США 76-летний пенсионер поспорил с начальником из-за ценностей компании и устроил погром на погрузчике. Он повредил технику фирмы и здание.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Президент Польши пожаловался на отказ спецслужб встречаться

    В Кремле заявили об отсутствии объяснений слов Трампа по ядерным испытаниям

    Российская медсестра дважды попала под удары HIMARS и выжила

    В России ответили на подготовку Великобритании к боевым действиям у берегов страны

    В Кремле прокомментировали переговоры президентов Сирии и США

    Алеся Кафельникова в откровенном виде вышла на подиум

    Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области

    Стало известно о плане Евросоюза по вступлению Украины

    Россияне вернутся в Советский Союз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости