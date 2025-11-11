Мужчина угнал 24-тонный бульдозер и устроил ночной погром в городе

Daily Star: Британец угнал 24-тонный бульдозер и устроил погром в Стаффорде

В Великобритании мужчина угнал бульдозер и устроил погром в городе Стаффорд, графство Стаффордшир. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел ночью в субботу, 8 ноября. 41-летний британец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал со стройки 24-тонный бульдозер и отправился кататься по городу. По дороге он задевал автомобили, скамейки и разбивал дорожное покрытие. Полицейским удалось остановить дебошира, только поставив на его пути почтовый фургон.

«Когда мы вышли на улицу, сначала казалось, что полицейские остановили почтовый фургон, но потом мы поняли, что за рулем сотрудник. Машину использовали, чтобы перекрыть дорогу. Они кричали нам, чтобы мы не подходили, и что приближается бульдозер, — рассказала очевидица. — Бульдозер легко проехал сквозь грузовик. В это невозможно было поверить. Количество полицейских было просто невероятным».

В итоге пьяного мужчину удалось задержать. Он арестован до завершения расследования. Как пишет Daily Star, дебоширу грозит длительный срок.

Ранее сообщалось, что в США 76-летний пенсионер поспорил с начальником из-за ценностей компании и устроил погром на погрузчике. Он повредил технику фирмы и здание.