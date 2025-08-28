Пенсионер поспорил с начальником из-за ценностей компании и устроил погром на погрузчике

В США пенсионер перевернул три машины погрузчиком из-за ссоры с начальником

Пожилой мужчина устроил погром в парке Treasure Trove в Кентукки, США, перевернув погрузчиком три машины и разрушив ограждение. Об этом сообщает Local 12.

Инцидент произошел после того, как 76-летний Рой Спайкер, бывший вице-президент, поспорил с начальником и владельцем парка Майклом Барриком о ценностях компании. Баррик рассказал полиции, что Спайкер пришел в ярость в ходе конфликта, после чего угнал погрузчик и стал рушить постройки и технику на территории парка, попутно угрожая другим сотрудникам.

Менеджер Дональд Джонс заявил, что пенсионер неоднократно оскорблял его и попытался задавить его жену: «Она до сих пор не может спать, кричит во сне», — сказал он. Анджела Джонс подтвердила, что нападавший смеялся и выкрикивал расистские оскорбления, тараня их автомобиль.

Сотрудник парка по имени Бобби Майнор рассказал, как Спайкер поднял погрузчиком автомобиль который блокировал путь к дому, где находились его внуки. «Он двигался на нас с выпученными глазами, дико смеясь», — сказал мужчина. Майнор был вынужден открыть огонь чтобы остановить Спайкера — пуля попала в стекло кабины, травмировав злоумышленника осколками.

Спайкера удалось задержать, ему предъявлено 11 обвинений. Ущерб оценен в 750 тысяч долларов (60 миллионов рублей). Сейчас мужчина находится под арестом, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Парк Treasure Trove является приютом для животных и историческим памятником. Инцидент произошел в туристический сезон, но обошлось без жертв.

