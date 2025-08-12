Из жизни
14:11, 12 августа 2025Из жизни

Мальчик разгромил дом из-за отказа подарить ему Лабубу в драгоценных камнях

В Китае мальчик разбил зеркальный потолок и сломал дорогую люстру из-за Лабубу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Китае ребенок устроил разрушительную истерику и разгромил дом после отказа родителей купить ему дорогую Лабубу. Об этом сообщает South China Morning Post.

У китайского блогера, известного как Маленький Ачжэн, гостили родственники с ребенком. Мужчина показал мальчику свою уникальную Лабубу, украшенную драгоценными камнями. Ребенок захотел ее себе, но блогер отказался подарить ее или продать.

Тогда мальчик устроил настоящий погром. Он разбил зеркальный потолок стоимостью 100 тысяч юаней (около 1,2 миллиона рублей), швырнув в него пульт. Вместе с потолком рухнула и сломалась хрустальная люстра за 300 тысяч юаней (примерно 3,6 миллиона рублей). Родители предложили блогеру компенсацию в размере 20 тысяч юаней (240 тысяч рублей), сославшись на бедность.

«Ремонт потребует полной замены всех стеклянных панелей», — заявил блогер. Несмотря на ущерб, ребенок не раскаялся, а его родители умоляли не привлекать к инциденту публичное внимание, чтобы «не испортить мальчику настроение».

«Мы бедные и не можем оплатить ущерб. Суд бесполезен, только не трогайте ребенка», — сказали они, пообещав выплатить 20 тысяч юаней в рассрочку, даже если придется «продать все». Блогер согласился, но назвал это «эмоциональным шантажом».

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния группа неизвестных в масках ворвалась в магазин и украла игрушки Лабубу на семь тысяч долларов (полмиллиона рублей). Совладелица торговой точки отметила, что взломщики явно пришли именно за модными куклами: они не тронули электронику, наличные и другие товары.

