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02:39, 29 ноября 2022Экономика

Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: страны ЕС не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Фото: Pixabay

Страны — члены Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

По словам источников, переговоры внутри ЕС застопорились, Польша и страны Прибалтики все еще считают предлагаемую стоимость чересчур высокой.

Первоначально ЕС предлагал ограничить цену российской нефти на уровне 65 долларов за баррель. Но поскольку Россия уже продает свою нефть со скидкой, все обсуждаемые уровни капитализации превышают текущие рыночные ставки, составляющие около 52 долларов

Bloomberg

Группа стран, выступающих за более низкую цену, также хочет, чтобы к инструменту был добавлен механизм проверки для последующего пересмотра цен, а также более жесткий план по новому пакету санкций в отношении России.

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Идея Польши

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что предложение Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза.

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Издание указывает, что большинство стран ЕС поддержали предложение об установке потолка цен на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако Варшава и страны Балтии осудили эту идею, сочтя ее «слишком выгодной» для Москвы.

Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве

Financial Times

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение ЕС по вопросу лимита цен на российскую нефть, заявил, что РФ не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые введут на нее потолок цен.

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Он напомнил, что позиция Москвы на этот счет уже была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, хотя в ней «очень много нюансов».

Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

25 ноября стало известно что дипломаты стран-членов Евросоюза отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Такое решение было принято из-за разницы в позициях дипломатов государств континента по данному вопросу.

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Марина Совина
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