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08:16, 28 ноября 2022Мир

В ЕС осудили идею Польши о потолке цен на российскую нефть

FT: идея Польши снизить потолок цен на российскую нефть может нарушить единство Евросоюза

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Инициатива Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза. Об этом пишет газета Financial Times.

По информации издания, большинство европейских стран поддержали предложение об установке потолка цен на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако власти Польши и стран Балтии осудили эту идею, сочтя ее «слишком выгодной» для Москвы.

Сейчас переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Для установки предельной стоимости необходимо согласие всех стран — членов Евросоюза.

«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве», — отметил собеседник FT. В ЕС продолжаются споры по поводу уровня лимита цен на российскую нефть, пишет газета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о шагах России после введения потолка цен на нефть. Он отметил, что Россия не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые инициативу поддержат, позиция Москвы на этот счет уже была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, хотя в ней «очень много нюансов».

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Юлия Мискевич
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