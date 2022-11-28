Песков рассказал о шагах России после введения потолка цен на нефть

Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет продавать нефть вводящим потолок цен странам

Россия не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые введут на нее потолок цен. О шагах российских властей рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, позиция Москвы на этот счет уже была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, хотя в ней «очень много нюансов».

Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Введение потолка цен

25 ноября дипломаты стран-членов Евросоюза (ЕС) отложили переговоры по установке потолка цен на нефть из России.

Ни [сегодня] вечером, ни на этой неделе встречи не будет» Bloomberg

Однако страны «Большой семерки» еще 2 сентября договорились о введении потолка цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом страны G7 планируют разработать специальный механизм смягчения, позволяющий наиболее нуждающимся странам получать доступ к российскому сырью.

Падение цены

22 ноября стоимость сорта Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска рухнула до 52 долларов за баррель, что стало минимумом с конца 2020 года. По информации Bloomberg, падение случилось на фоне ожидающегося вступления в силу европейских санкций.

Стоимость Urals отстает от котировок на эталонный сорт Brent уже более чем на 30 долларов, при этом она почти на 20 долларов ниже, чем заложенный в российский бюджет уровень в 70,1 доллара за баррель.

28 процентов Urals потерял в цене с начала осени

Если динамика не изменится, российский бюджет, который в 2023 году принят с дефицитом в три триллиона рублей, ожидает новое испытание.

Разногласия в Евросоюзе

26 ноября глава Минэкономразвития страны Адольфо Урсо заявил, что властям Италии следовало ранее запросить у Евросоюза отсрочку введения эмбарго на нефть из России.

Была допущена ошибка на более раннем этапе, когда Италия не потребовала необходимой отсрочки эмбарго на европейском уровне для защиты национальных интересов, как это сделали более прозорливые европейские страны — например, Германия и Польша, а также Болгария Адольфо Урсо глава Минэкономразвития Италии

Урсо напомнил, что на Сицилии находится завод ЛУКОЙЛ (ISAB Lukoil), которому в таком случае может грозить банкротство. Это третье предприятие в Европе по объему переработки нефти.

Профессор Институт международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун раскрыл вред потолка цен на российскую нефть и заявил, что он выгоден только США.

По его мнению, страны Европы все больше понимают, что Вашингтон предлагает Евросоюзу ввести ограничения против Москвы только для собственной выгоды и роста прибыли. Поэтому разногласия в Евросоюзе по вопросу потолка цен издание называет «предсказуемыми».