Еврокомиссия назначила встречу для обсуждения потолка цен на нефть из России

Politico: Еврокомиссия обсудит потолок цен на российскую нефть на этой неделе

Следующий пакет санкций против России будут обсуждать уже на этой неделе, в том числе переговоры коснутся предложения Польши о введении потолка цен на нефть. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей Еврокомиссии.

Точную дату встречи, даже если она назначена, не сообщают.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны ЕС не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть. Так, изначально предлагалось ограничить цену российской нефти на уровне 65 долларов за баррель. Но поскольку Москва уже продает свою нефть со скидкой, все обсуждаемые уровни капитализации превышают текущие рыночные ставки в размере 52 долларов.

При этом Польша и страны Прибалтики все еще считают предлагаемую стоимость чересчур высокой.