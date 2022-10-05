Постпреды стран ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть

Politico: постпреды стран Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть

Постпреды стран Европейского союза (ЕС) достигли договоренности по новому пакету санкций против России, в том числе по введению потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Ожидается, что финальная версия проекта, включающего ограничение цен на российскую нефть, будет одобрена в среду, 5 октября.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна на совете постпредов стран ЕС добилась исключения из потолка цен на российскую нефть — он не будет распространяться на трубопроводную нефть. По его словам, в случае чрезвычайной ситуации ограничение цен на нефть также не будет распространяться на морской транспорт, заменяющий трубопроводы.

Министр также добавил, что новые антироссийские санкции не коснутся атомной энергетики и строительства атомной электростанции (АЭС) в венгерском Пакше.

Позиция США

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что новые санкции «Большой семерки» против России будут вводиться в три этапа и затронут сырую нефть и нефтепродукты. Также будут приняты меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

По его словам, решение по ограничению стоимости нефти из России еще не принято. Он сообщил, что потолок цены будет достаточно высоким, чтобы стимулировать российскую сторону поддерживать добычу, а также будет выше предельных издержек добычи для самой дорогой нефтяной скважины в РФ.

10 сентября Министерство финансов США подтвердило, что режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что с 5 февраля 2023-го данный режим распространится и на другие нефтепродукты.

При этом в ведомстве предупредили, что участники рынка, которые будут сознательно закупать топливо из России по цене выше лимита и предоставлять ложные документы, могут попасть под санкции.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на стимул Москвы ее продавать. Он допустил вероятность угроз со стороны России, которая может не согласиться продавать сырье по цене ниже установленного потолка.

План ограничения предельной цены на нефть предполагает четкие стимулы продолжать экспорт нефти в пределах установленных ценовых ограничений Уолли Адейемо Заместитель министра финансов США

Противники

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выступает против решения стран «Большой семерки» о введении потолка цен на российскую нефть и надеется на изменение позиции группы по этому вопросу.

Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности Мао Нин Официальный представитель МИД Китая

Дипломат понадеялась, что страны G7 пересмотрят этот вопрос и примут конструктивные решения.

Американский политолог Стефан Эберт, в свою очередь, назвал ошибочной стратегией введение потолка цен на российскую нефть.

Как я понимаю, есть такое понятие как свободная торговля. И это еще практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие Стефан Эберт Американский политолог

По его словам, такая мера является продолжением экономической войны наподобие тех, что американская сторона ведет с Венесуэлой, Кубой и Ираном.

Также Эберт прокомментировал предложение американской стороны ввести рестрикции для компаний, которые будут скрывать происхождение нефти. Он добавил, что речь идет о «действительно очень плохих» последствиях.

Кроме того, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что власти страны обсуждают возможность налаживания импорта нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке.

По словам политика, это необходимо, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке.

Мы всегда отслеживаем все варианты (...) Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа Джоко Видодо Президент Индонезии

Видодо подчеркнул, что Индонезия может последовать примеру Индии и Китая, которые смогли нарастить закупки за счет скидки на российскую нефть. Это поможет России компенсировать значительную часть потерь от сокращения поставок в Европу, сказал он.

Ответ России

Президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ.

Политик заявил, что Запад в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве. В связи с этим глава государства призвал их одуматься, иначе мир может столкнуться с еще большим ростом цен на энергоносители.

Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они настаивали на спотовых ценах, навязали дурацкие решения Владимир Путин Президент России

Вице-премьер России Александр Новак также отметил, что страна не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

Это означает, что мы просто в убыток работать не будем Александр Новак Вице-премьер России

Также Новак предупредил, что Россия остановит поставки нефти странам, которые введут ограничение цен на сырье. Он назвал соответствующий план руководства стран G7 полным абсурдом.