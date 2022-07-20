В России назвали условие для прекращения поставок нефти на мировые рынки

Новак: Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки по цене ниже затрат на добычу

Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. Об этом в эфире Первого канала заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — объяснил он.

О том, что государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, данная мера позволит сократить прибыль Москвы.

Цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно снизит объемы добычи топлива в ответ на санкции Евросоюза и США, считают аналитики банка JPMorgan.

