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Ценам на нефть предсказали взлет до «стратосферических» 380 долларов за баррель

JPMorgan: нефть взлетит до 380 долларов за баррель при потолке цен на российское сырье

Фото: Nick Oxford / Reuters

Цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно снизит объемы добычи топлива в ответ на санкции Евросоюза и США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка JPMorgan.

Если ряд стран решит ввести потолок стоимости российский нефти, то Россия может в ответ сократить производство сырья на пять миллионов баррелей в день без значительного ущерба для своей экономики (но цена станет 380 долларов за баррель), предсказывают аналитики. Если добыча российской нефти упадет на три миллиона баррелей в день, цены могут вырасти до 190 долларов за баррель, считают в JPMorgan. «Плотность мирового нефтяного рынка играет на стороне России», — отметили аналитики банка.

Brent от TradingView

О том, что страны «Большой семерки» планируют установить максимальные цены на нефть из России, стало известно в конце июня. Они хотят ввести запретит на оказание услуг по ее транспортировке морем, если цена топлива превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Вашингтон надеется прийти к соглашению по этому вопросу в начале июля.

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Платон Щукин
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