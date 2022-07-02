В США назвали сроки достижения прогресса по потолку цен на российскую нефть

Замглавы Минфина Нельсон: США надеются на прогресс по потолку цен на нефть РФ в июле

Заместитель главы Минфина США, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма, Брайан Нельсон назвал сроки достижения прогресса по потолку цен на российскую нефть. Он отметил в интервью Nikkei, что Вашингтон надеется прийти к соглашению в переговорах в начале июля, по итогам визита главы ведомства Джанет Йеллен в Азию.

Замминистра финансов не назвал сроки, когда механизм ценовых ограничений начнет работать. По его мнению, Китай и Индия, нарастившие импорт российской нефти, положительно отнесутся к подобному решению.

«Есть веские причины присоединиться к ценовым ограничениям, потому что они снизят стоимость нефти. От этого выиграют все страны, которые покупают нефть у России», — сказал Нельсон.

О том, что государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. В Германии заявили, что страны G7 хотят установить максимальную стоимость российской нефти путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если цена топлива превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Вашингтон и его союзники обсуждают установление потолка цен на нефть, закупаемую у России. По его словам, такая мера позволит сократить прибыль Москвы от продажи энергоносителей.

