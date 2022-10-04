В США рассказали о введении санкций против России в три этапа

Помощник министра финансов США рассказал о введении санкций против России в три этапа

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что новые санкции «Большой семерки» (G7) против России будут вводиться в три этапа и затронут сырую нефть и нефтепродукты. Цитату приводит РИА Новости.

Кроме того, будут приняты меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Представитель Минфина США добавил, что решение по ограничению стоимости нефти из России еще не принято. Харрис рассказал, что потолок цены будет достаточно высоким, чтобы стимулировать Москву поддерживать добычу, а также будет выше предельных издержек добычи для самой дорогой нефтяной скважины в России.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», по мере того как приближается дата вступления в силу санкций Евросоюза против поставок российской нефти, компании ищут новые способы ее транспортировки. Один из вариантов — отправка грузов по железной дороге на Дальний Восток.