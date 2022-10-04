Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США рассказали о введении санкций против России в три этапа

Помощник министра финансов США рассказал о введении санкций против России в три этапа

Фото: Jessica Lutz / Reuters

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что новые санкции «Большой семерки» (G7) против России будут вводиться в три этапа и затронут сырую нефть и нефтепродукты. Цитату приводит РИА Новости.

Кроме того, будут приняты меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Представитель Минфина США добавил, что решение по ограничению стоимости нефти из России еще не принято. Харрис рассказал, что потолок цены будет достаточно высоким, чтобы стимулировать Москву поддерживать добычу, а также будет выше предельных издержек добычи для самой дорогой нефтяной скважины в России.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», по мере того как приближается дата вступления в силу санкций Евросоюза против поставок российской нефти, компании ищут новые способы ее транспортировки. Один из вариантов — отправка грузов по железной дороге на Дальний Восток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Маск назвал условия урегулирования конфликта на Украине
Психологи подсказали способы снизить влияние полученных в школе обид
Задержание группы шантажистов из Telegram попало на видео
Российского дипломата при ЕС вызвали в Брюсселе из-за протеста по референдумам
В Киргизии приняли стратегию достижения гендерного равенства
Названа цель запуска ракеты КНДР через Японию
Россиянам назвали способы одолеть тревогу на фоне мобилизации
Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации
Nestle потратит миллиард долларов на спасение кофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.