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Российскую нефть из-за санкций начнут возить по железной дороге

«Ъ»: из-за санкций ЕС российскую нефть начнут отправлять на восток по железной дороге

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Приближение даты вступления в силу санкций Евросоюза (ЕС) против поставок российской нефти заставляет нефтяные компании искать новые способы транспортировки. Одним из вариантов станет отправка грузов по железной дороге на Дальний Восток, пишет «Коммерсантъ».

Такие поставки в пробном режиме, по данным отраслевого агентства Argus, начались в конце сентября. «Транснефть» впервые с 2016 года отправила пробную партию объемом 4,4 тысячи тонн из ресурсов «Газпром нефти» в направлении порта Козьмино. Сырье привезли в точку назначения 3 октября.

Ранее железнодорожные маршруты через станции Зуй и Мезет в Иркутской области, а также от Сковородино активно использовались поставщиками. Однако запуск второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО-2) позволил перенаправить поставки.

Транспортировка нефти по трубе значительно дешевле, но в настоящее время она уже работает на пределе возможностей, поэтому старый маршрут вновь станет востребован. Европейские санкции, вступающие в силу 5 декабря, не только остановят закупку нефти, поставляемой судами, но и увеличат стоимость фрахта танкеров и страхование грузов. В связи с чем поставка сырья в Китай с отгрузкой в балтийских портах окажется невыгодной.

Одними из главных пострадавших в случае, если через Восточный полигон (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) пойдут большие объемы нефти, станут угольщики. Компании и без того находятся на грани банкротства из-за перегруженности железных дорог.

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Платон Щукин
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