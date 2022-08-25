Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Над российскими угольными предприятиями нависла угроза массовых банкротств

В Минэнерго предложили изменить формулу расчета налога для угольных предприятий

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские угольные и металлургические компании рискуют массово обанкротиться из-за санкций, ограничений на экспорт, подорожания логистики и значительного роста себестоимости продукции. Об этом сказано в протоколе заседания комиссии по энергетике Госсовета, передают «Известия».

Поскольку ведомства осознают нависшую угрозу над предприятиями, в Минэнерго предложили изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Следует отказаться от применения австралийского индекса при расчете этого налога для угля и вернуть правила с фиксированной ставкой, считают там.

Мера может снизить нагрузку на бизнес на четыре миллиарда рублей в год. Из-за санкций отечественные предприятия вынуждены продавать уголь по цене на 50 процентов (и более) ниже мировой, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

Как сказал один из игроков рынка, российские компании продают уголь более хорошего качества в азиатские страны по заниженной стоимости.

С 10 августа в Европейском союзе начало действовать эмбарго на импорт угля из России. Страны-члены объединения уже стали покупать топливо в Колумбии, Австралии и ЮАР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Названы пять прогнозов конфликта на Украине на ближайшие полгода
Посол Украины в Ватикане раскритиковал папу Римского за слова о Дугиной
Суд решил пересмотреть законность требований Совкомбанка к «Инжпутьстрою»
Москвичка заявила о роли тещи Лужкова в застройке одного из столичных районов
Врач предупредила об опасности веснушек во взрослом возрасте
Появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае
Оценена вероятность возвращения IKEA в Россию
Над российскими угольными предприятиями нависла угроза массовых банкротств
Турция передаст Финляндии и Швеции новый список террористов для экстрадиции
Стала известна дата рассмотрения судом меры пресечения Ройзману
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.