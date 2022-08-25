Над российскими угольными предприятиями нависла угроза массовых банкротств

В Минэнерго предложили изменить формулу расчета налога для угольных предприятий

Российские угольные и металлургические компании рискуют массово обанкротиться из-за санкций, ограничений на экспорт, подорожания логистики и значительного роста себестоимости продукции. Об этом сказано в протоколе заседания комиссии по энергетике Госсовета, передают «Известия».

Поскольку ведомства осознают нависшую угрозу над предприятиями, в Минэнерго предложили изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Следует отказаться от применения австралийского индекса при расчете этого налога для угля и вернуть правила с фиксированной ставкой, считают там.

Мера может снизить нагрузку на бизнес на четыре миллиарда рублей в год. Из-за санкций отечественные предприятия вынуждены продавать уголь по цене на 50 процентов (и более) ниже мировой, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

Как сказал один из игроков рынка, российские компании продают уголь более хорошего качества в азиатские страны по заниженной стоимости.

С 10 августа в Европейском союзе начало действовать эмбарго на импорт угля из России. Страны-члены объединения уже стали покупать топливо в Колумбии, Австралии и ЮАР.