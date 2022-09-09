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В США заявили о сохранении стимула России продавать нефть при потолке цен

Замглавы Минфина США: потолок цен на нефть не повлияет на стимул России ее продавать

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на стимул России ее продавать. Его слова приводит РИА Новости.

Он допустил вероятность угроз со стороны России, которая может не согласиться продавать сырье по цене ниже установленного потолка. При этом Адейемо назвал бессмысленной экономическую политику, основанную на отказе от экспорта нефти. «План ограничения предельной цены на нефть предполагает четкие стимулы продолжать экспорт нефти в пределах установленных ценовых ограничений», — отметил он.

2 сентября стало известно о решении министров финансов стран G7 установить потолок цен на нефть из России. Сообщалось, что вместе с тем планируется создание специального механизма смягчения, благодаря которому наиболее уязвимым и нуждающимся странам будет предоставлен доступ к российскому ресурсу.

Президент России Владимир Путин отреагировал на данную инициативу, предупредив о полном прекращении Россией поставок нефти и газа тем странам, которые предпримут попытки ввести ограничения. Он призвал Запад одуматься, заявив, что в противном случае мир рискует столкнуться с еще большим ростом цен на энергоносители.

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Варвара Кузьмина
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