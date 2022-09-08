Владимир Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье

Президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ. Об этом он предупредил Запад во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает RT.

По его словам, западные государства в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве. В связи с этим российский лидер призвал их одуматься, иначе мир может столкнуться с еще большим ростом цен на энергоносители.

Также Путин добавил, что желание Запада ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, так как его реализация приведет к повышению цен.

Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они настаивали на спотовых ценах, навязали дурацкие решения Владимир Путин Президент России

Глава государства подчеркнул, что у России нет никаких проблем с реализацией энергоресурсов, потому что рядом есть такая большая экономика, как Китай. По его словам, европейский рынок перестал быть премиальным, так как после начала боевых действий на Украине «американцы перенаправили свои танкеры в Китай, потому что там было выгодней продавать».

Позиция Запада

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ.

По ее словам, к началу военных действий на Украине ЕС на 40 процентов зависел от трубопроводного газа из России, а в настоящее время его доля в общем потреблении упала до 9 процентов. Она отметила, что Европейскому союзу следует лишить Россию доходов от продажи газа, которые могут быть потрачены на военные нужды.

Среди других мер борьбы с энергокризисом, которые ЕК собирается предложить странами блока, — обязательное сокращение потребления электричества в пиковые часы. Также Еврокомиссия рассматривает вариант введения лимита на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен. Прибыль планируется направить национальным экономикам для поддержки уязвимых потребителей и предприятий.

Также ЕК допускает финансовую поддержку ликвидности энергоснабжающих компаний, чтобы помочь им справиться с волатильностью рынков.

2 сентября стало известно, что страны «Большой семерки» уже ввели потолок цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

При этом страны G7 собираются разработать специальный механизм смягчения, позволяющий наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к российской нефти.

Против решения стран «Большой семерки» о введении потолка цен на российскую нефть выступил Пекин. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что страна надеется на изменение позиции группы по этому вопросу.

Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности Мао Нин Официальный представитель МИД Китая

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, в свою очередь, заявил о готовности Индии обсуждать ограничение цен на российскую нефть. Он рассказал, что с ним связался министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. «На выходных я получил воодушевляющее сообщение от министра нефти Индии о том, что они рассматривают присоединение», — поделился Адейемо.

Сам Пури напомнил, что Индия встречалась с критикой из-за увеличения поставок нефти из России. У министра нет «морального конфликта» на этом фоне, так как он чувствует моральный долг перед жителями Индии.

Европейцы покупают за один день больше, чем я за квартал. Но да, мы будем покупать в России, мы будем покупать где угодно Хардип Сингх Пури Министр нефти и газа Индии

Ответ России

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось найти способ избежать риска санкций на страхование нефти.

Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации Николай Шульгинов Министр энергетики России

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если страны группы G7 введут потолок цен на российские сорта нефти, то топливо пойдет в те страны, которые к подобным ограничениям не присоединятся.

В августе Bloomberg со ссылкой на западного чиновника писал, что Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть. Отмечалось, что страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками. По словам чиновника, Москва готова предоставить покупателям скидки до 30 процентов от рыночной стоимости.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также высказался о «потолке» цен на нефть, которые намерены ввести страны Запада. Он оценил влияние западной инициативы на бюджет России и заявил, что он не пострадает от лимитов на стоимость нефти.

При этом политолог выразил сомнение, что это предложение воплотят в жизнь. По его мнению, Европа продолжит покупать российскую нефть, но «по-другому, хитро».