Кремль описал план действий в случае ограничений цен на российскую нефть

Песков: Россия будет продавать нефть не присоединившимся к ограничению цен странам

Если страны группы G7 введут потолок цен на российские сорта нефти, то топливо пойдет в те страны, которые к подобным ограничениям не присоединятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, решение, если оно будет принято, приведет к существенной дестабилизации рынка, Россия не согласится взаимодействовать с теми, кто хочет получать сырье по нерыночным ценам.

В каких именно странах Москва уверена как в союзниках в этом вопросе, Песков не уточнил. Однако он подчеркнул, что их гораздо больше, чем тех, кто присоединится к гипотетическим ограничениям.

На этой неделе Минфин сообщил, что в августе средняя цена на основной экспортный сорт российской нефти Urals сократилась еще почти на пять процентов по сравнению с июлем, до 74,73 доллара за баррель. Основной причиной продажи сырья с рекордным дисконтом являются санкции западных стран, из-за которых покупатели, в том числе Китай и Индия, смогли требовать для себя нерыночных условий.

Ранее источник Reuters в одной из стран G7 указал, что решение о потолке цен на российскую нефть может быть принято уже в пятницу, 2 сентября. Каких-либо деталей предлагаемого плана, который разрабатывается с июня и предназначен для снижения возможностей России финансировать военные действия на Украине, он не назвал.