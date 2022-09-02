Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кремль описал план действий в случае ограничений цен на российскую нефть

Песков: Россия будет продавать нефть не присоединившимся к ограничению цен странам

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Если страны группы G7 введут потолок цен на российские сорта нефти, то топливо пойдет в те страны, которые к подобным ограничениям не присоединятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, решение, если оно будет принято, приведет к существенной дестабилизации рынка, Россия не согласится взаимодействовать с теми, кто хочет получать сырье по нерыночным ценам.

В каких именно странах Москва уверена как в союзниках в этом вопросе, Песков не уточнил. Однако он подчеркнул, что их гораздо больше, чем тех, кто присоединится к гипотетическим ограничениям.

На этой неделе Минфин сообщил, что в августе средняя цена на основной экспортный сорт российской нефти Urals сократилась еще почти на пять процентов по сравнению с июлем, до 74,73 доллара за баррель. Основной причиной продажи сырья с рекордным дисконтом являются санкции западных стран, из-за которых покупатели, в том числе Китай и Индия, смогли требовать для себя нерыночных условий.

Ранее источник Reuters в одной из стран G7 указал, что решение о потолке цен на российскую нефть может быть принято уже в пятницу, 2 сентября. Каких-либо деталей предлагаемого плана, который разрабатывается с июня и предназначен для снижения возможностей России финансировать военные действия на Украине, он не назвал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС
Водитель доставки заметила горящий дом и спасла трех щенков от гибели
Попросивший о спасении на уроке Лукашенко студент объяснился
Российские туристки пожаловались на излишнее внимание абхазов
Россиянам рассказали о стране-лидере по росту стоимости путевок в 2022 году
Эстония решила укрепить оборону в ответ на действия России
Су-35С перехватили самолеты «противника» на учениях
Модель посетила кинофестиваль в Венеции с оголенной грудью
Британцам пообещали перекрыть доступ к молоку в знак протеста
ЕС расширил санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.