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В Евросоюзе приготовились ввести ограничения цен на российскую нефть

Reuters: группа G7 может утвердить ограничение цен на российскую нефть 2 сентября

Фото: Shutterstock

Члены группы G7 могут договориться о введении ограничений цен на российскую нефть уже в пятницу, 2 сентября. Об этом со ссылкой на чиновника одной из стран группы пишет Reuters. При этом планируется ли детально раскрывать характер предполагаемых действий, источник не уточнил.

Встреча должна состояться в виртуальном формате. План о потолке цен на нефть из России разрабатывается с июня. Его целью называется ограничение нефтегазовых доходов Москвы для снижения ее возможностей финансировать военные действия на Украине.

Ранее США, Великобритания и Евросоюз уже ввели полное или частичное эмбарго на закупки российской нефти, однако в случае ЕС оно вступит в силу только зимой.

Уже эти меры привели к тому, что российским экспортерам приходится соглашаться на существенный дисконт при продаже сырья. По данным Минфина, в августе стоимость основного экспортного сорта Urals в августе сократилась еще почти на пять процентов, до 74,73 доллара за баррель. Это на 10 процентов выше, чем в августе прошлого года, однако с учетом роста курса национальной валюты рублевые доходы бюджета от продажи одного барреля снизились.

Вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия остановит поставки нефти в страны, которые поддержат ограничение цен на сырье. Он назвал планы G7 абсурдом и выразил надежду, что они никогда не реализуются. Российский чиновник подчеркнул, что при пострадают от них в первую очередь граждане недружественных государств. О последствиях такого ответа для российского бюджета Новак не упомянул.

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Платон Щукин
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