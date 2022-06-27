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Страны G7 задумали ограничить цены на нефть через страховку и транспортировку

Bloomberg: G7 задумала ограничить цены на нефть из РФ через страховку и транспортировку

Фото: Mauro Shared Pictures / Unsplash

Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога. При этом оговаривается, что соглашение еще не принято, в настоящее время по этому вопросу ведутся дискуссии.

Ранее заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков рассказал «Ленте.ру», что западные страны понимают, что ограничения на поставки российской нефти сыграли России только на руку. «Стало понятно, что даже в перспективе введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты поставки в другие страны так или иначе сохраняются. Мало того, это действие привело к повышению цен на нефть, — заявил эксперт. — На самом деле Россия не так уж много теряет, а по некоторым оценкам, она даже выигрывает».

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы. Предполагается, что это произойдет в течение полугода. При этом отказ от нефтепродуктов из России займет около восьми месяцев.

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Марина Совина
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