Европа ввела шестой пакет санкций против России

ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России

Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций, обсуждение которого затянулось на несколько недель из-за позиции некоторых стран по вопросам поставок российской нефти, ее транспортировки за пределы блока, а также возможности продавать россиянам недвижимость в ЕС. Подробности новых ограничений опубликованы в Официальном журнале ЕС.

ЕС без российской нефти

Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

Этот пункт стал самым резонансным и наиболее проблемным при обсуждении нового пакета санкций, поскольку против него высказывались сразу несколько стран, сильно зависящих от российской нефти. Главным противником была Венгрия, власти которой заручились гарантией от ЕС о том, что смогут использовать поставки по морю в случае каких-либо проблем с «Дружбой». Также отсрочку по запрету на ввоз российских нефти и нефтепродуктов по морю получили Болгария и Хорватия.

Кроме того, под запрет попадает страхование морских перевозок российской нефти по всему миру. Специалисты отмечают, что это сильно усложнит Москве экспорт сырья. Против запрета на перевозку российской нефти выступала Греция, в итоге он был исключен из окончательного проекта ограничений. В свою очередь, Кипр добился исключения запрета на продажу россиянам недвижимости на территории ЕС.

Банки без SWIFT

В шестом пакете содержатся новые ограничения на экспорт в Россию. Они, в частности, коснутся 80 видов химикатов, которые «могут быть использованы в качестве оружия». От международной системы передачи банковских сообщений SWIFT отключат еще три российские кредитные организации: Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития и реконструкции.

Помимо этого, в шестой пакет также включен входящий в структуру Московской биржи Национальный расчетный депозитарий (НРД). Ранее Минфин заявлял, что собирается обслуживать через него номинированный в иностранной валюте госдолг и расплачиваться с держателями суверенных еврооблигаций. Кроме того, ограничения в отношении НРД создадут сложности для российских инвесторов, владеющих иностранными ценными бумагами, не находящимися у него на обслуживании.

Под ограничения попали еще несколько отечественных компаний. Среди них «КамАЗ», Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), «Нижнекамский завод грузовых шин», авиастроительная компания «Сухой» и несколько оборонных предприятий.

В списке основатель «Яндекса»

Под персональные санкции попал основатель «Яндекса» Аркадий Волож. В мотивировочной части говорится, что решение было принято из-за того, что акционерами головной структуры компании — нидерландской Yandex N.V. — являются госбанки Сбер и ВТБ. При этом в отчетности Yandex N.V. на 31 марта они не упоминаются.

В 2020 году во время раздела активов «Яндекса» и Сбербанка сообщалось, что компания выпустит допэмиссию акций, часть которой приобретет инвестбанк «ВТБ Капитал». До 2019 года Сбербанк владел «золотой акцией» «Яндекса», однако затем она была передана Фонду общественных интересов.

При этом, по мнению брюссельских чиновников, именно такая передача обеспечила российскому правительству право наложения вето на ключевые решения руководства компании. Также «Яндексу» ставится в вину продвижение удобных государству новостей, в том числе связанных с конфликтом на Украине, через сервис «Яндекс.Новости».

«Волож — один из ведущих бизнесменов, вовлеченный в сектора экономики, дающие значительный доход российскому правительству», — говорится в сообщении. Такая формулировка является стандартной и применяется ко всем попадающим под санкции российским бизнесменам.

После публикации санкционного списка Волож объявил об уходе со всех постов в «Яндексе», однако обещал и дальше поддерживать компанию и помогать ей. Помимо российского гражданства, у Воложа есть гражданство Мальты — страны-члена ЕС.