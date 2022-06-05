Премьер Саксонии выступил против эмбарго на российские энергоносители
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против эмбарго на российские энергоносители. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По словам Кречмера, в первую очередь Германии следует озаботиться надежностью поставок — лишь после этого можно приступать к введению ограничений на импорт российского газа.
«Прежде чем мы откажемся от контрактов (...), необходимо гарантировать безопасность поставок. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу», — заявил Кречмер.
Ранее президент Ассоциации химической промышленности Германии и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман назвал неразумными и возмутительными призывы к газовому эмбарго в отношении России.
3 июня Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине. Главным ограничением стал поэтапный отказ от российской нефти, закупки которой Европа планирует прекратить через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.
Запрет не коснется сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».