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Премьер Саксонии выступил против эмбарго на российские энергоносители

Глава Саксонии Михаэль Кречмер выступил против эмбарго на российский газ в Германию
Начало событий в новости Европа ввела шестой пакет санкций против России

Фото: Shutterstock

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против эмбарго на российские энергоносители. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам Кречмера, в первую очередь Германии следует озаботиться надежностью поставок — лишь после этого можно приступать к введению ограничений на импорт российского газа.

«Прежде чем мы откажемся от контрактов (...), необходимо гарантировать безопасность поставок. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу», — заявил Кречмер.

Ранее президент Ассоциации химической промышленности Германии и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман назвал неразумными и возмутительными призывы к газовому эмбарго в отношении России.

3 июня Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине. Главным ограничением стал поэтапный отказ от российской нефти, закупки которой Европа планирует прекратить через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.

Запрет не коснется сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».

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Валерий Розенберг
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