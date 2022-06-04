В Германии назвали неразумными призывы к газовому эмбарго

В ФРГ предупредили о вреде газового эмбарго в отношении России всем странам Евросоюза

Президент Ассоциации химической промышленности Германии и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман назвал неразумными и возмутительными призывы к газовому эмбарго в отношении России, передает РИА Новости.

«Промышленность лишается воздуха, необходимого для дыхания, а точнее — газа, необходимого для работы. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России», — заявил он.

По словам Кулльмана, значение природного газа для промышленности ФРГ слишком велико, отказ от топлива из РФ поставит под угрозу ее существование.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что у Евросоюза нет планов вводить торговое эмбарго на газ из России. «Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Тема заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно», — пояснил он.

В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России из-за специальной военной операции на территории Украины.