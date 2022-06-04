Газовое эмбарго в отношении РФ не вошло в повестку ЕС

Джентилони заявил об отсутствии у ЕС планов вводить эмбарго на газ в отношении РФ

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил об отсутствии у Европейского союза планов вводить торговое эмбарго на газ в отношении Российской Федерации. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Stampa.

«Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Тема заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно», — заявил еврокомиссар. Хотя торговое эмбарго на газ в отношении РФ не вошло в повестку ЕС, он подчеркнул, что шесть пакетов санкций «окажут разрушительное воздействие на российскую экономику».

Джентилони выразил надежду на то, что Берлин подключится к решению вопроса о принятии последнего пакета рестрикций, так как «принимать решения в Брюсселе очень сложно». «Правила должны быть изменены, [премьер-министр Италии Марио] Драги и [президент Франции Эммануэль] Макрон ясно дали понять это, и я ожидаю, что Берлин также займется этим вопросом», — сказал еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, документ опубликован в официальном журнале организации. Главная составляющая нынешнего пакета ограничительных мер — постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов. При этом временное исключение будет сделано для нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба».

